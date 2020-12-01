Лечение от коронавирусной инфекции проходит очень тяжело. Об этом рассказал губернатор области. Владимир Сипягин впервые появился в публичном пространстве после того, как переболел

Лечение от коронавирусной инфекции проходит очень тяжело. Об этом рассказал губернатор области. Владимир Сипягин впервые появился в публичном пространстве после того, как переболел КОВИДом. Началось всё 13-го ноября, когда в соцсетях Сипягин сам сообщил, что стал заразным. Изначально от инфекции он боролся с инфекцией амбулаторно. Но затем по рекомендации лечащего врача и департамента здравоохранения области