Центральная городская библиотека Владимира приглашает жителей города и области принять участие в новогодней благотворительной акции «Добрый подарок» в пользу семей с онкобольными детьми.

Центральная городская библиотека Владимираприглашает жителей города и области принять участие вновогодней благотворительной акции«Добрый подарок»в пользу семей с онкобольными детьми.Впервые акция была организована в прошлом году. Тогда было собрано столько подарков, что их хватило не только на Новый год, но и на другие праздники. 66 семей получили замечательные новогодние сюрпризы и были очень признательны всем откликнувшимся!"Ежедневные будни более 70 семей в нашем регионе наполнены болью, страданием и переживанием за своих детей, которым поставлен онкодиагноз, - рассказали организаторы. - Давайте ненадолго станем волшебниками и вместе поможем этим бесстрашным детям и их не менее смелым родителям! Ведь совсем скоро мы будем отмечать самый главный праздник для каждого ребёнка — Новый год! В этот заветный волшебный день дети ждут чудес и подарков. Несмотря на диагноз. Несмотря ни на что…"Что дарить?Подарки для детей:• новые книги;• игрушки (кроме мягких);• игры, головоломки, пазлы;• наборы для творчества;• детская бижутерия и пр.Подарки для мам:крем-мыло, гель для душа, крем для рук и т.д.Внимание! Товары, бывшие в употреблении, недопустимы!Подарки можно принести с 26.11. по 25.12.2020 г.с 11:00 до 20:00по адресу: Суздальский проспект, 2.Телефон для справок: +7(4922)21-67-28