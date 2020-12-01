Во Владимире пройдет конкурс «Взгляд в будущее: школа и детский сад глазами современных педагогов». К участию в нем приглашают сотрудников муниципальных школ и детских садов. Городские

Во Владимире пройдет конкурс «Взгляд в будущее: школа и детский сад глазами современных педагогов». К участию в нем приглашают сотрудников муниципальных школ и детских садов. Городские чиновники предлагают продемонстрировать учителей и воспитателей свои инновационные методы работы. Наиболее удачные творческие методики из продемонстрированных в будущем планируется применять на практике в городской системе образования. Во Владимире уже