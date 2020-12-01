На Октябрьском проспекте во Владимире произошел пожар в пятиэтажке. Сообщение о возгорании на третьем этаже жилого дома поступило на пульт спасателей в 21:51. На место незамедлительно выехали

На Октябрьском проспекте во Владимире произошел пожар в пятиэтажке. Сообщение о возгорании на третьем этаже жилого дома поступило на пульт спасателей в 21:51. На место незамедлительно выехали 9 единиц техники, 26 сотрудников МЧС. На месте происшествия выяснилось, что горят вещи и мусор на одном из балконов многоквартирного дома. Возгорание ликвидировали на площади в 1 квадратный