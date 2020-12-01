Сегодня Игорь Игошин - в статусе водителя одного из врачей.

Ряды автоволонтеров пополняются . Сегодня к ним присоединился депутат Госдумы Игорь Игошин. Как оценивают помощь добровольцев врачи? и чем еще можно помочь ? расскажет Мария Городская.Врач и водитель садятся в машину, навигатор включён - сегодня за рулём депутат Государственной Думы Игорь Игошин.- И прямо вот дом.- Зелёный?- Нет, вот, новыйВ рамках региональной недели он и его помощники развозят участковых терапевтов по адресам. Высокие показатели по ковиду, сезонный рост ОРВИ, но и другие болезни, увы, никуда не делись.Ксения Смирнова, врач-терапевт участковый городской больницы №4 г. Владимира:- Вызовов очень много. Каждый день варьируется от десяти и больше. Много и острых больных, с острыми респираторными заболеваниями, и с хроническими заболеваниями, они никуда не делись. И автоволонтёрство очень помогает, снижается время. Во-первых, ты быстрее доезжаешь до пациента, быстрее оказываешь ему помощь. И меньше тратишь сил. Пока дойдёшь от одного дома до другого, тратится больше времени.Врачи ежеминутно творят чудеса, спасая жизни, отмечает Игорь Игошин. Именно поэтому депутат за свой счёт обеспечивает горячим питанием сотрудников созданных ковид-госпиталей, доставляет в больницы средства индивидуальной защиты. Сегодня Игорь Игошин - в статусе водителя одного из врачей.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы РФ, автоволонтёр:- Для меня важно быть полезным здесь и сейчас. Но это ещё и общение с врачами. Они рассказывают о тех проблемах, которые, может быть, не всегда видны нашим чиновникам, в том числе чиновникам медицины из кабинетов, что называется. И обеспечение обратной связи. Доктора рассказывают о проблемах, о том, что и как реально работает. Потому что государством выделяются серьёзные деньги, но не всегда они доходят правильно.Возможно, пожелания врачей, услышанные в ходе личного общения, станут основой для новых законодательных инициатив, считает депутат. Помочь в это непростое время может каждый желающий. Например, привезти лекарства больному на дом.Мария Городская, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".