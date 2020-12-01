В 2021 году в микрорайоне Коммунар построят ещё два детских сада.

Во Владимире завершается строительство трёх детских садов. Завершены работы в двух яслях, вместимостью по 50 человек, на улице Тихонравова и в микрорайоне Сновицы-Веризино. Сейчас на объектах подрядчики устраняют недочёты, обнаруженные во время приёмки. Готовятся документы для оформления разрешений на ввод образовательных организаций в эксплуатацию.Ещё в одном дошкольном учреждении, на 115 мест, завершается монтаж внутренней разводки водопровода, канализации, энергоснабжения и вентиляции. Ведётся отделка внутренних помещений, благоустройство входных групп, прилегающей территории с уличными верандами для прогулок воспитанников.Для возведения объектов использовались типовые проекты. В мэрии Владимира отмечают, что стройки будут сданы до конца года.Добавим, что в 2021 году в микрорайоне Коммунар построят ещё два детских сада.