Злоумышленницы приговорены Октябрьским районным судом Владимира к трём и трём с половиной годам колонии общего режима.

С 5 по 11 сентября 2019 года 25-летняя уроженка Украины и её 27-летняя подруга из России совершили 8 преступлений, из которых семь во Владимире и одно в республике Марий Эл.Под видом сотрудниц социальных служб или Пенсионного фонда, предлагая услуги по снижению платежей за ЖКХ, росту пенсии, замене устаревших дензнаков и оформления бесплатных проездных билетов, женщины проникали в квартиры пенсионеров и похищали ценные вещи и деньги. Одну из потерпевших они даже связали шнурком и заперли в кладовке.Общая сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей.В результате злоумышленницы приговорены Октябрьским районным судом Владимира к трём и трём с половиной годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.