Прощание состоится 2 декабря в 10:30 в Константино-Еленинском храме областного центра.
27 ноября на 73 году жизни после болезни скончалась врач функциональной диагностики и ультразвуковых исследований ГКБ №5 Владимира Елена Румянцева.
Знакомые Елены Фёдоровны отмечают её высокий профессионализм, отзывчивость и доброту.
«Она была неравнодушна к чужой беде. Светлая, талантливая и скромная женщина», - говорят о ней коллеги.
Доктор Румянцева 37 лет проработала в ГКБ №5, из них более 30 руководила отделением отделением функциональной диагностики и ультразвуковых исследований.
Она награждена почётной грамотой Министерства здравоохранения РФ, отмечена благодарственными письмами администрации Владимирской области, департамента здравоохранения и мэрии Владимира.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Елены.
Прощание с ней состоится 2 декабря в 10:30 в Константино-Еленинском храме Владимира.