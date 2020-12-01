Прощание состоится 2 декабря в 10:30 в Константино-Еленинском храме областного центра.

27 ноября на 73 году жизни после болезни скончалась врач функциональной диагностики и ультразвуковых исследований ГКБ №5 Владимира Елена Румянцева.Знакомые Елены Фёдоровны отмечают её высокий профессионализм, отзывчивость и доброту.«Она была неравнодушна к чужой беде. Светлая, талантливая и скромная женщина», - говорят о ней коллеги.Доктор Румянцева 37 лет проработала в ГКБ №5, из них более 30 руководила отделением отделением функциональной диагностики и ультразвуковых исследований.Она награждена почётной грамотой Министерства здравоохранения РФ, отмечена благодарственными письмами администрации Владимирской области, департамента здравоохранения и мэрии Владимира.Выражаем искренние соболезнования родным и близким Елены.Прощание с ней состоится 2 декабря в 10:30 в Константино-Еленинском храме Владимира.