За 9 месяцев жителям региона выплачено более 1,6 млрд рублей.

Более 22 000 семей Владимирской области в 2020 году получили выплаты на детей. За этот срок жителям региона выплачено более 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.В их числе: пособие на первого ребёнка, которое выдано 8607 семьям на сумму 895,8 млн рублей; на второго и последующих детей средства выделены 5000 семей, которым переведены 34,4 млн рублей; выплатой на третьего воспользовались 8460 пар, которые получили 754,6 млн рублей.Оформляются указанные выплаты через соцзащиту или МФЦ.Кроме того, во Владимирской области предусмотрено пособие семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет, которое составляет 5390 рублей на каждого ребёнка.«К 25 ноября в регионе выплату на общую сумму 1,9 млрд рублей получили свыше 31 000 семей на 36 500 детей», - подытожили в пресс-службе Белого дома.