По состоянию на 1 декабря в медицинских организациях региона уже действует 1656 коек для больных с новой коронавирусной инфекцией.

До конца 2020 года во Владимирской области появится ещё 250 мест. Коронавирусные госпитали оборудуют во Владимире, в больнице города Радужный, а также в Собинке, Меленках, Киржаче и Суздальском районе. Об этом сообщила глава департамента здравоохранения Елена Утемова депутатам ЗакСобрания на внеочередном онлайн-заседании о планах по открытию коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.По информации Елены Утемовой, во Владимирской области большинство стационаров даже в крупных районных больницах не были оборудованы кислородной разводкой, только несколько коек реанимационного отделения на всю больницу. Поэтому быстро открыть отделения для лечения коронавируса не представляется возможным. В Городской больнице №2 города Владимира уже развёрнуто 100 коек для лечения пациентов с Covid-19. По состоянию на 1 декабря специализированный коечный фонд во Владимирской области составляет 1656 мест, из них 1169 – с кислородом, 237 – оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких, 159 коек – реанимационные.