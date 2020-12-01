К ликвидации пожара привлечены 11 единиц техники и 38 человек личного состава. В 11:13 пожар был локализован.

1 декабря в 09:56 на пульт дежурного ГУ МЧС России по Владимирской области поступил сигнал о пожаре на территории производственного цеха в Суздальском районе, в посёлке Сновицы.Известно, что горит здание, где производятся бетонные кольца.«В настоящее время площадь пожара составляет 1600 квадратных метров. Работают три подразделения газодымозащитной службы. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ведомства.К ликвидации пожара привлечены 11 единиц техники и 38 человек личного состава. В 11:13 возгорание было локализовано.Информация уточняется. Следите за нашими публикациями.