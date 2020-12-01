И это на два меньше, чем накануне. Общее количество заражённых теперь 13 377. В лидерах антирейтинга по заболевшим за последние сутки Владимир (33 новых пациента – летом меньше заболевало по

И это на два меньше, чем накануне. Общее количество заражённых теперь 13 377. В лидерах антирейтинга по заболевшим за последние сутки Владимир (33 новых пациента – летом меньше заболевало по всей области). На втором месте Муром (16 новых КОВИД-носителей), третье место антирейтинга у Гусь-Хрустального (14 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир