Носят ли маски в общественном транспорте? Чиновники городской администрации вместе с правоохранителями вышли в очередной рейд. Задача – проверить, как горожане соблюдают масочный режим

Носят ли маски в общественном транспорте? Чиновники городской администрации вместе с правоохранителями вышли в очередной рейд. Задача – проверить, как горожане соблюдают масочный режим в автобусах и троллейбусах. Для этого рейда проверяющие выбрали одну из самых оживлённых остановок общественного транспорта – на площади Ленина. Полицейские заходят в троллейбус, проходят по салону и делают замечания пассажирам