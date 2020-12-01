Исцелились от недуга – 48 человек.

Как сообщает сайт правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 138 новых случаев заражения Covid-19. Исцелились от недуга – 48 человек.Согласно статистике, в Костроме ковид диагностирован ещё у 81 человека. 18 новых пациентов выявлено в Галичском районе, 15 – в Костромском районе. Семь случаев заражения обнаружено в Островском районе, четыре – в Антропово, три - в Шарьинском районе. По два заболевших прибавилось в Волгореченске, Макарьевском и Судиславском районах. По одному инфицированному в Нерехте, Красносельском и Октябрьском районах. Ещё один человек заразился, будучи в командировке на территории Костромской области.Умерших от коронавируса за минувшие сутки не выявлено.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 11 539 человек. Врачам удалось поставить на ноги 8385 пациентов. В стационарах на 29 ноября лежат 782 жителя региона, из них 386 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2578 пациентов.