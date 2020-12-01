Скончались от Covid-19 ещё пять пациентов.

По информации федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки во Владимирской области диагностировано 138 случаев заражения. Скончались от Covid-19 ещё пять пациентов. Таким образом, общая численность умерших в 2020 году составляет 324 человека. Всего за период пандемии заразу подхватили 13 377 жителей региона.Врачи смогли вылечить ещё 243 пациента. Количество жителей Владимирской области, победивших ковид, составило 11 412 человек.Согласно статистике, по городам и районам новые случаи заболевания распределились следующим образом: 33 инфицированных выявлено во Владимире, 16 - в Муромском, 14 - в Гусь-Хрустальном, 9 - в Александровском, 8 - в Юрьев-Польском районах. По 7 человек заразились в Суздальском, Киржачском и Камешковском районах. Ещё по 6 случаев выявлено в Собинском, Ковровском, Гороховецком и Кольчугинском районах. Пять новых диагнозов Covid-19 поставили жителям Вязниковского района. по 3 в Меленковском и Селивановском районе, 2 – в городе Радужный.