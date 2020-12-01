На платформе «Чего хочет Суздаль» стартовал опрос жителей и гостей города о благоустройстве общественных пространств.

На платформе «Чего хочет Суздаль» стартовал опрос жителей и гостей города о благоустройстве общественных пространств. Мнения и идеи будут учтены при подготовке дизайн-проектов, предусмотренных Стратегией пространственного развития города-музея, которая разработана Фондом ДОМ.РФ совместно с администрацией Владимирской области, администрацией Суздаля и КБ «Стрелка».Все желающие могут поделиться своими предложениями по благоустройству улицы Спасской и пруда в районе улицы Коровники, низкого и высокого берегов реки Каменки, маршрута по улице Энгельса от Александровского до Спасо-Евфимиевского монастыря, улицы Старой и смотровой площадки на Ильинском лугу, пройдя по .Разработка Стратегии пространственного развития Суздаля велась в течение 8 месяцев. В её подготовке приняли участие более 40 ведущих экспертов по охране объектов культурного наследия, инженерии, транспорту, демографии и градостроительству.Стратегию планируется реализовать до 2030 года. Приоритетные направления – сохранение культурного наследия, развитие туристической инфраструктуры и образования, поддержка малого бизнеса. Согласно документу, за 10 лет должны быть инициированы более 30 новых проектов, направленных на воссоздание и поддержание объектов культурного и природного наследия города, и обустроено 20 км новых туристических маршрутов. Доходы бюджета Суздаля от туризма должны вырасти более чем в 5 раз. В туристической и смежных сферах планируется сформировать условия для создания свыше 550 рабочих мест, построить новые образовательные центры, ведомственное здание и пожарную часть со спортивным центром, что будет благоприятствовать социальному развитию Суздаля. Предполагается также обновление городской инфраструктуры и благоустройство ключевых общественных пространств.В рамках реализации намеченного плана мероприятий уже в 2021 году будут проведены работы по обновлению парка 950-летия Суздаля, в частности появится спортивный кластер с первой в городе открытой воркаут-площадкой площадью 500 квадратных метров.