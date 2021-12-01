30 ноября в учебном корпусе Владимирского государственного университета произошел...

30 ноября в учебном корпусе Владимирского государственного университета произошел инцидент.Молодой человек 27-28 лет зашел с улицы в фойе здания Владимирского пединститута в неадекватном состоянии. Полицейские приняли меры, чтобы обезопасить студентов и сотрудников университета. Но мужчина скончался во время оказания медицинской помощи.На данный момент полиция проверяет обстоятельства и выясняет причины смерти молодого человека.