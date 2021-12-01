За время пандемии за прибавкой к зарплате обращались к руководству 4 из 10 владимирцев.

«Просите и воздадут вам». За время пандемии за прибавкой к зарплате обращались к руководству 4 из 10 владимирцев. Добились желаемого 44% из них.Несмотря на кризисные проявления в экономике, связанные с ограничительными мерами в деятельности предприятий и организаций, многие владимирцы не стеснялись просить повышения зарплаты и добивались своего. 3-25 ноября сотрудники ресурса по поиску работы superjob.ru провели опрос и выяснили: 40% жителей Владимира просили прибавку к зарплате в течение последних полутора лет. Мужчины были активнее женщин – на предмет повышения зарплат говорили с начальством 44% опрошенных мужчин и 36% женщин.Примечательно, что доля тех, кто обращался за повышением зарплаты в последние 1,5 года, увеличивается с ростом уровня дохода опрошенных – например, 28% среди владимирцев с зарплатой менее 30 тыс. рублей и 45% среди тех, кто зарабатывает более 80 тыс. рублей. В переговорах о зарплате чаще всего речь велась о прибавке в размере 30 и более процентов — с такими цифрами обращались к руководству 22% опрошенных. 27% жителей Владимира не называли конкретного размера прибавки, оставляя это решение за руководством. Из тех, кто просил прибавку, получили ее 44%. Чаще всего зарплату увеличивали на 10%.