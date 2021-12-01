Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в...

Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Владимиртеплогаз» А. Королева. Он обвиняется в присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, что в сентябре 2020 года Королев, вопреки положениям действующего законодательства и внутренних локальных актов общества, игнорируя законные требования Счетной палаты Владимирской области, подписал приказы о выплате себе вознаграждения по итогам работы за 2019 год в размере более 1,5 млн рублей, а также еще 15 сотрудникам ООО «Владимиртеплогаза» – от 342 до 875 тыс. рублей, каждому. В результате организации, единственным участником которой является Владимирская область в лице департамента имущественных и земельных отношений, причинен ущерб на общую сумму около 8,8 млн рублей. Вину в совершении преступления обвиняемый не признал.В целях возмещения ущерба прокуратурой области предъявлен иск, на имущество обвиняемого наложен арест.Уголовное дело по существу будет рассмотрено Октябрьским районным судом г. Владимира.Расследование уголовного дела осуществляло СУ СК России по Владимирской области во взаимодействии с региональными УФСБ и УМВД России.Фото: https://pixabay.com/