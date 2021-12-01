В государственных и частных лечебных учреждениях, расположенных на территории г. Владимира, а также...

В государственных и частных лечебных учреждениях, расположенных на территории г. Владимира, а также во временных пунктах вакцинации, созданных медиками, жители областного центра продолжают активно прививаться против коронавируса, сообщает пресс-служба Администрации города Владимира.По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на й декабря первым компонентом вакцины привились 149995 жителей областного центра. Вторым компонентом вакцины на эту дату привиты в общей сложности 131968 владимирцев. Всего за прошедшие сутки владимирские медики сделали владимирцам 2483 инъекции: первую прививку - 938 владимирцам, вторую — 1545 жителям города.За время прививочной кампании в лечебные учреждения областного центра поступило в общей сложности 206722 комплектов доз вакцины.Для сформирования коллективного иммунитета во Владимире должны быть привиты 80 процентов взрослого населения города (230113 человек от общей численности взрослого населения города в 287641 человек). На 1 декабря во Владимире привито 65,2% от планового задания. Это выше среднеобластного показателя (60,9%). В числе лидеров город Владимир и по вакцинации жителей старшего (60+) возраста. В областном центре привито 59,3% этой категории граждан (среднеобластной показатель — 52,1%).Фото: https://pixabay.com/ru/