Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районным суд Владимира.

бывшего директора ООО «Владимиртеплогаз» Александра Королева направлено в суд. Его обвиняют в присвоении и растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. Прокурор утвердил обвинительное заключение.В сентябре прошлого года руководитель вопреки действующему законодательству, игнорируя требования Счётной палаты, подписал приказы о выплате себе премии по итогам работы за 2019 год в размере более 1,5 млн рублей. Доплаты от 342 до 875 тысяч рублей получили ещё 15 сотрудников компании. Сумма причинённого ущерба составила 8,8 млн рублей.Для его возмещения на имущество подозреваемого наложен арест. Сам он с осени 2020 года . Вину в совершении преступления Александр Королёв не признаёт.Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районным суд Владимира.Ранее в организации следующим образом возбуждение уголовного дела:«Речь не о «внеплановой премии». Александр Королёв и другие упомянутые сотрудники были премированы Обществом на основе выполнения годовых ключевых показателей эффективности. Один из которых, к примеру – увеличение дохода компании», – .