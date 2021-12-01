Уголовное дело бывшего директора “Владимиртеплогаза” Следком расследовал совместно с ФСБ области. Теперь Александра Королева ждет суд. Его обвиняют в присвоении и растрате чужого

Уголовное дело бывшего директора “Владимиртеплогаза” Следком расследовал совместно с ФСБ области. Теперь Александра Королева ждет суд. Его обвиняют в присвоении и растрате чужого имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Мария Серова, старший помощник руководителя регионального Следкома По версии следствия, в сентябре 2020 года Королев, используя свои полномочия, вопреки законным интересам общества,