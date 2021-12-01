С первого дня зимы в нашей стране вступает в силу ряд законов. В частности, нововведения касаются доступа в интернет.

С первого дня зимы в нашей стране вступает в силу ряд законов. В частности, нововведения касаются доступа в интернет.Наши соотечественники с завтрашнего дня смогут получить бесплатный доступ к социально значимым сайтам, работающим в России и размещающимся в зонах ".ru, .рф, .su или .дети". При этом не менее 50% аудитории должно находиться на территории нашей страны.Теперь даже при нулевом балансе на счете человек сможет зайти на любой из 371 ресурса. Среди них портал госуслуг, новостныеагрегаторы, поисковые сервисы, некоторые соцсети и отдельныеинтернет-магазины.Кроме того,с 1 декабря в России разрешено без решения суда блокировать сайты, созданныефинансовыми мошенниками. Имеются в виду ресурсы, имитирующие официальные сайтыбанков и финансовых организаций, а также сайты, где предлагаетсяучастие в финансовых пирамидах или незаконный доступ к базам данных банков и ихинформационным системам.Также с 1 декабря в России вступает в силу закон,обязывающий операторов вносить данные о каждом пользователе сим-карты вгосударственную базу данных. Это поможет бороться с телефонными аферистами.Еще одно нововведение – закон о маркировке товаров. Он предусматриваетадминистративную ответственность за нарушение требований об обязательноймаркировке, в том числе лекарств.При этом за производство, приобретение, хранение и сбыт с использованиемзаведомо поддельной маркировки будет грозить уголовная ответственность.