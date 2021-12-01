Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что через 14 лет в Незалежной смогут выпить за развал Российской Федерации.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что через 14 лет в Незалежной смогут "выпить" за развал Российской Федерации.Порой кажется, что украинские политики, которые открыто ненавидят Россию, соревнуются, делая самые нелепые и абсурдные заявления. Так, Владимир Огрызко сказал, что Украине необходимо выдержать порядка 10 лет и все это время придерживаться своей позиции. Тогда страна дождется краха России.Проверить этот прогноз Огрызко предложил в 2035 году (когда ему должно исполниться 79). Мол, через 14 лет выяснится, что станет с российской экономикой. По словам дипломата, спустя годы можно будет "поднять бокалы", ведь РФ "повторит судьбу СССР". Бывший глава украинского МИД назвал Россию "колоссом на глиняных ногах".Подобные прогнозы делались на Украине и раньше. Например, в 2015 году политик и активист Георгий Тука говорил, что Россия прекратит свое существование максимум через пять лет. Тогда он возлагал большие надежды на антироссийские санкции и ждал, когда уровень жизнь в РФ начнет стремительно снижаться.Ранее Владимир Огрызко способ рассорить Россию и Германию. Украинский дипломат отмечал, что даже при новом правительстве Берлин по-прежнему будет сотрудничать с Москвой из-за чувства вины за Великую Отечественную войну.