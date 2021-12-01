Ушли на карантин из-за вспышки заболеваемости. Сразу две школы Владимира перешли в дистанционный формат обучения. Напомним, накануне появились сообщения, что в 8-й школе превышен

Ушли на карантин из-за вспышки заболеваемости. Сразу две школы Владимира перешли в дистанционный формат обучения. Напомним, накануне появились сообщения, что в 8-й школе превышен 20-процентный порог среди учащихся. Ещё одно учебное заведение города – 45-я школа сегодня тоже ушла на дистант, правда, всего на 2 дня.В восьмой школе все классы учатся дистанционно до 6 декабря.