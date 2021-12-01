В будущем чиновники намерены провести несколько рейдов по выявлению нарушителей. Ответственным за организацию проверок назначен директор Владимирского филиала ГК «Автодор» Гиви Цхвиравашвили.

Врио губернатора Александр Авдеев провёл рабочее совещание по вопросам использования дорог Владимирской области при строительстве М-12. В совещании приняли участие не только чиновники Белого дома, но и сотрудники ГИБДД, а также представители администраций Владимира, Гусь-Хрустального, Муромского, Петушинского, Селивановского, Собинского и Судогодского районов. На встречу также пригласили подрядчиков, которые занимаются возведением платной трассы. Ранее власти Петушинского района на неподобающее поведение со стороны строителей.«Инфраструктура и местные жители не должны пострадать при реализации проекта. На генподрядчика возложены определённые обязательства по содержанию и восстановлению дорожной сети», - напомнил собравшимся глава региона.Протяжённость скоростной автомагистрали в 33-ем регионе составляет 218 километров. В ходе их прокладки будет использовано более 450 километров региональных дорог. При этом в проекте предусмотрено восстановление всего 124 километров. Предстоит решить – кто будет отвечать за содержание ещё 329, которые не вошли в согласованную транспортную схему.В свою очередь, главы муниципалитетов донесли до представителей «Автодора» претензии жителей. Они касаются движения тяжёлой техники по несогласованным маршрутам, организации стоянок большегрузов в населённых пунктах, несоблюдения скоростного режима, захламления обочин лесоматериалами, а чаще всего − загрязнения проезжей части песком и глиной.«Все субподрядчики должны чётко понимать, что находятся в чужом доме и должны вести себя подобающе. Нарушил правила или ушёл с маршрута – ни за кого не вступлюсь. Не справляетесь – мы быстро найдём замену», – подчеркнул председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.В будущем чиновники намерены провести несколько рейдов по поимке нарушителей. Ответственным за организацию проверок назначен директор Владимирского филиала ГК «Автодор» Гиви Цхвиравашвили.