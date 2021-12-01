Сегодня - первый день акции Героям нашего времени. Она проходит в рамках всероссийской кампании...

Сегодня - первый день акции "Героям нашего времени". Она проходит в рамках всероссийской кампании взаимопомощи "Мы вместе". Медики бесплатно смогут посетить музеи. Первые отзывы врачей услышала Мария Городская.Выставочные залы первого этажа музейного центра "Палаты". Осмотреть экспозиции пришли те, кому мы обязаны жизнью во время бушующей пандемии - врачи и медсестры. Билеты им теперь не нужны.Сергей Рыбаков, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Очень надеемся, что те какие-то свободные часы, дни, которые выпадут у наших медиков, они смогут провести в музее, в кругу семьи, прикоснуться к прекрасному, получить новые знания. Может быть, отвлечься от такой каждодневной непростой работы.Именно медики, работающие сутки напролет и рискующие своим здоровьем приняли на себя главный удар . Акция "Героям нашего времени" стала ещё одним способом выразить благодарность за их труд и самоотверженность. В течение месяца любой сотрудник медучреждения может бесплатно посетить любую выставку Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Акция распространяется и на водителей медицинских экипажей, и на технический персонал больниц.Анжела Драницына, медсестра Владимирской областной станции переливания крови:- Для меня это прям как подарок на Новый год. Мне очень интересно. Ещё месяц, то есть время есть, очень хочу с внуками сходить везде, где будет возможность.Дмитрий Находкин, главный врач Владимирской областной станции переливания крови:- Все очень любят свой город. И с радостью воспользуются такой возможностью ещё раз пройтись по любимым местам, по любимым музеям. Про Суздаль сразу все стали спрашивать.Дети до шестнадцати лет тоже могут бесплатно посетить выставки вместе с родителями или бабушками и дедушками. Проходит акция в рамках всероссийской кампании взаимопомощи "Мы вместе".Виктория Дерипаско, глава регионального исполкома Общероссийского Народного Фронта:- Нам было очень приятно, что Владимиро-Суздальский музей-заповедник откликнулся на такой призыв. И сделал масштабную акцию для героев нашего времени, наших медиков. Конечно же, первыми, кто посетил эту акцию, были наши партнёры - это врачи станции переливания крови.Сотрудники музея считают, что акция поможет тем, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом, хотя бы немного отдохнуть. А медики пообещали найти время для посещения экспозиций. Акция для медиков продлится до тридцать первого декабря.Мария Городская, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".