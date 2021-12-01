В регион с началом зимы пришло похолодание, снегопад и гололедица. На улицы областного центра вышли...

В регион с началом зимы пришло похолодание, снегопад и гололедица. На улицы областного центра вышли десятки единиц дорожной техники.Чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта владимирские коммунальщики используют весь арсенал дорожной техники, в том числе комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики. Чтобы не допустить гололедицы, улицы города посыпают смесью из песка и соли. Но пока на многих дорогах каша - движение затруднено. Не обошлось и без ДТП. На Большой Нижегородской столкнулись автомобили ВАЗ и Хендай, водители не пострадали. Жалуются на коммунальщиков и пешеходы.Жители города Владимира:- Я живу на Верхней Дуброва. В этом радиусе вообще не посыпано.- Я не знаю где они почищены, я не вижу чищенные дороги, вот я сегодня с утра прошла мне не повезло, не видела.