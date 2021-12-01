В Нью-Йорке состоялась ежегодная независимая премия Gotham Awards. Критики и журналисты назвали лучшие сериалы 2021 года.

В Нью-Йорке состоялась ежегодная независимая премия Gotham Awards.Критики и журналисты назвали лучшие сериалы 2021 года.Лучшей лентой с продолжительностью эпизодов более 40 минут стал сериал из Южной Кореи "Игра в кальмара", режиссера и сценариста ХванДон-хека. Картина от Netflix забрала победу у лент студии HBO Max "Этогрех" и "Белый лотос", у шоу Amazon Studios "Голос перемен" и "Подземная железная дорога", а также у "Птицы доброго господа"производства Showtime.Лучшим среди сериалов хронометражем эпизодов менее 40 минутчлены жюри признали картину "Псы резервации" от FX. Конкурентами криминальнойленты были: "Слепые пятна" и "Управляй миром" от STARZ, проектот HBO "Хитрости", а также "Мы — Lady Parts" отстримингового сервиса Peacock.Лучшим фильмом эксперты Gotham Awards назвали картину "Незнакомаядочь". Премьера ленты состоялась 2 сентября 2021. Режиссером картинывыступила Мэгги Джилленхол. Центральную роль в картине исполнила звезда сериала"Корона" Оливия Колман.Сценарий "Незнакомой дочери" был признан лучшим, аМэгги Джилленхол назвали прорывом среди режиссеров. Оливия Колман получила первый приз среди исполнителей главных ролей.