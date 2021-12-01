Чтобы избежать рисков, при покупке вторичного жилья важно соблюдать несколько простых правил.

Чтобы избежать рисков, при покупке вторичного жилья важно соблюдать несколько простых правил.Риски при приобретении жилья на вторичном рынке могут быть связаны и с финансовыми потерями, и с утратой имущества, и еще с целым рядом проблем. Одной из самых распространенных ошибок покупателей "вторички" является неверное определение стоимости жилья – это влечет за собой риск переплаты. Чтобы не совершить эту ошибку, нужно более-менее ориентироваться в порядке цен и ситуации на рынке.Другая частая ошибка россиян – это неправильная оценка состояния вторичного жилья. Эксперты-собеседники "РБК Недвижимость" предупреждают: перед сделкой квартиру нужно тщательно проверить на наличие скрытых дефектов. Кроме того, перед покупкой "вторички" всегда нужно просчитывать расходы на ремонт, ведь такие квартиры часто нуждаются в серьезных материальных и временных вложениях.Еще одной распространенной ошибкой со стороны покупателей является плохая проверка юридической истории жилья. Проводить такую проверку крайне важно, дабы в будущем не появились нюансы, по которым сделка может быть оспорена.Также, по совету экспертов, крайне важно проводить проверку приобретаемой квартиры на предмет незаконных перепланировок и своевременно обратить внимание на соседей, дабы не стать не стать владельцем жилья в неблагополучном подъезде.Ранее эксперт рынка недвижимости назвал .