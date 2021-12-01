Он возглавлял предприятие с августа прошлого года.

Генеральный директор ГУП «ДСУ-3» Роман Головин уволился со своего поста. Исполняет обязанности руководителя его заместитель Антон Фомин.Напомним, что против бывшего главы госпредприятия По версии следствия, он заключил с руководством фирмы-конкурента соглашение, согласно которому участники электронного аукциона не снижают цену контракта. В результате аукцион признают несостоявшимся, а победителем объявляется ДСУ. Взамен вторая стройфирма получит по договору субподряда половину объёма работ, предусмотренных техническим заданием.Головин возглавлял предприятие с августа прошлого года.