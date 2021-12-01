Злоумышленник позвонил потерпевшему и, представившись сотрудником полиции, сообщил об оформлении на его имя кредита на крупную сумму...

Оперативники ОМВД России по району Соколиная гора задержали мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере.Установлено, что 29-летнему заявителю позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции. Он сообщил, что якобы на его имя неизвестные оформили кредит на крупную сумму. Чтобы сохранить свои сбережения, мужчина должен перевести их на резервные банковские счета. Для проведения этой операции наличные деньги необходимо передать через курьера. Мужчина согласился и передал неизвестному 1,7 млн рублей. Далее поступил еще один звонок от «сотрудника полиции», который заверил потерпевшего в необходимости оформления кредита и дальнейшего перевода этих денег на его счет, якобы для последующей финансовой компенсации за мошенничество.Заявитель оформил кредит на 600 тысяч рублей и перевел их на указанный счет. Через некоторое время, не дождавшись обещанной компенсации, мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - 29-летнего мужчину. Установлено, что сотрудником полиции злоумышленник не является.Следственным отделом ОМВД России по району Соколиная гора г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время полицейскими проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также возможных соучастников.Уважаемые граждане! Помните, что ваша бдительность поможет предотвратить преступление. Если вы стали жертвой мошенников, сообщите об этом в полицию по телефону «02» (со стационарных телефонов), или «102» (с мобильных средств связи), или в дежурную часть территориального органа внутренних дел.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73