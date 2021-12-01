Политолог Алексей Ломов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся государственном перевороте.

Политолог Алексей Ломов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся государственном перевороте.На прошлой неделе Владимир Зеленский рассказал, что у него появилась информация о подготовке госпереворота на Украине. Якобы политик располагает звуковыми материалами, на которых некоторые россияне и украинцы обсуждают участие в действиях, организуемых бизнесменом Ринатом Ахметовым.По мнению Алексея Ломова, выступление украинского лидера – всего лишь фарс. Мол, таким образом президент пытается ускорить процесс вступления Украины в НАТО. Однако над таким "рвением" смеются даже на Западе, считает политолог.В беседе с Ломов назвал абсурдными слова Зеленского о российской агрессии. Эксперт напомнил: в Кремле бессчетное количество раз заявляли, что Россия имеет право перемещать войска на своей территории как посчитает нужным, и так может поступать любая страна.Политолог надеется, что в скором времени президент Украины перестанет делать подобные заявления и займется действительно важными делами – приступит к переговорам в рамках Минских соглашений.Ранее своим мнением эксперт Михаил Погребинский. Он уверен, что Владимир Зеленский лишь нагнетает обстановку на Украине и из-за своего страха создает нервное напряжение.