Политический аналитик Александр Асафов уверен, что Россия никогда не разместит ядерное оружие в Белоруссии.

Политический аналитик Александр Асафов уверен, что Россия никогда не разместит ядерное оружие в Белоруссии.В интервью РИА Новости Александр Лукашенко заявил, что предложит президенту России Владимиру Путину разместить ядерное оружие в Белоруссии, если НАТО сделает то же самое в Польше. Какие именно системы имеет в виду белорусский лидер, неизвестно.Александр Асафов считает, что Россия не нуждается в этом, ведь отечественное гиперзвуковое оружие может достигнуть своей цели за несколько минут. Политический аналитик, объясняя слова президента Белоруссии, заметил: Лукашенко пытается придать собственной персоне значимости. Мол, он хочет быть лидером опасной державы.Эксперт также напомнил, что Путин, выступая на форуме "Россия зовет!", дал понять: Москва не видит смысла размещать ядерное оружие на белорусской территории.Напомним, после распада СССР Белоруссия, которая располагала десятками зарядов к РТ-2ПМ "Тополь" и сотнями тактических ядерных боеголовок, присоединилась Договору о нераспространении ядерного оружия.Вывод вооружения завершился в 1996 году.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу , что американская стратегическая авиация активизировалась около государственных границ РФ. По слова главы ведомства, в ноябре бомбардировщики ВВС США отрабатывали использование ядерного оружия.