Госавтоинспекторы совместно с представителями народных дружин, работниками социальной сферы и волонтерами провели мероприятия по популяризации использования световозвращающих элементов несовершеннолетними пешеходами.

С 24 по 30 ноября текущего года госавтоинспекторы совместно с представителями народных дружин, работниками социальной сферы и волонтерами провели на территории региона профилактические мероприятия в рамках пропагандистской кампании «Родительский патруль». Мероприятия направлены на популяризацию использования световозвращающих элементов юными пешеходами.Согласно статистике, за 10 месяцев 2021 года на дорогах Владимирской области произошло 172 ДТП с участием несовершеннолетних. Дорожными полицейскими зафиксированы факты нарушений правил перевозки несовершеннолетних, а также отсутствия световозвращающих элементов на одежде детей-пешеходов.В рамках пропагандистской кампании сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» провели тематические уроки с учениками школ № 2, 7 и 10, студентами и педагогами технологического колледжа. Инспекторы рассказали о состоянии аварийности и основных причинах ДТП, продемонстрировали видеоматериалы безответственного отношения участников дорожного движения к соблюдению Правил дорожного движения. Школьникам напомнили правила поведения при движении по маршруту «Дом-Школа-Дом». Сотрудники полиции акцентировали внимание слушателей на необходимости ношения световозвращающих элементов на одежде, как одной из мер обеспечения безопасности в неблагоприятную погоду.Вместе с представителями народной дружины «Дорожный патруль», родительским патрулем и школьниками-активистами дорожные полицейские провели в городе Гусь-Хрустальный акцию «Берегите детские жизни!». Участники акции вышли на оживленный участок дороги, где разъяснили водителям правила перевозки детей.В Великодворской школе инспекторы ГИБДД, родительский патруль и ЮИДовцы оценивали наличие световозвращающих элементов на школьных портфелях, сумках и одежде ребят.Коллеги из госавтоинспекции ОМВД России по Судогодскому району в рамках проводимой кампании проконтролировали соблюдение детьми и родителями правил дорожного движения на подходе к образовательным организациям, проверили соблюдение правил перевозки учащихся школьным автобусом, а также наличие у школьников на одежде и портфелях световозвращаек.А вблизи Судогодской школы № 2 госавтоиспекторы вместе с родителями школьников и волонтерами проинформировали пешеходов о наиболее частых причинах ДТП, напомнили о правилах перехода через проезжую часть и необходимости использования фликеров. Участники родительского патруля школы № 1 рассказали юным пешеходам о видах световозвращательных элементов, способах их крепления, и вручили памятки.В Муроме к инспекторам отдела ГИБДД присоединились волонтеры комитета по делам молодежи. Вблизи потенциально опасных пешеходных переходов, расположенных рядом с образовательными организациями, полицейские и общественники раздали водителям и пешеходам информационные листовки по безопасности дорожного движения.В ходе пропагандистской кампании «Родительский патруль» дорожные полицейские Кольчугинского ОМВД приехали с профилактической беседой в школу № 6, одна из учениц которой недавно пострадала на пешеходном переходе. Ребятам еще раз напомнили, как правильно переходить проезжую часть на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах, особенно в темное время суток и в условиях плохой видимости.Коллеги из ГИБДД ОМВД России по Киржачскому району провели рейдовое мероприятие, по итогам которого отметили, что большинство водителей соблюдают требования ПДД, касающиеся перевозки маленьких пассажиров. Однако остаются и те, кто их игнорирует. Такие автолюбители были привлечены к административной ответственности.В городе Петушки инспектор ГИБДД и работники социальной сферы провели профилактическое мероприятие в детской консультации городской поликлиники. Капитан полиции разъяснила родителям, что чем больше будет «маячков-светлячков» на рюкзаке и верхней одежде ребенка, тем безопаснее станет его нахождение вблизи проезжей части дороги и при пересечении пешеходных зон в темное время суток.Госавтоинспекторы напоминают, что только строгое соблюдение Правил дорожного движения позволит избежать трагедий на дороге.