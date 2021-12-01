Вопросы в сфере недвижимости, особенно когда дело касается распоряжения собственным имуществом, сегодня остаются самыми насущными и актуальными среди населения. Ежедневно отделения МФЦ по ..

Вопросы в сфере недвижимости, особенно когда дело касается распоряжения собственным имуществом, сегодня остаются самыми насущными и актуальными среди населения. Ежедневно отделения МФЦ по всей стране принимают тысячи заявлений на получение государственных услуг Росреестра. При этом многие заявители до сих пор не знают, каким образом можно заранее защитить недвижимость от неправомерных действий и получать оперативные уведомления о любых изменениях в ее отношении.Управление Росреестра по Владимирской области рекомендует при подаче заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество указывать в нем адрес электронной почты заявителя, а также правообладателя объекта недвижимости.Адрес электронной почты относится к дополнительным сведениям и вносится в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) по желанию собственника. Благодаря наличию в ЕГРН электронной почты правообладатель может оперативно получить из Росреестра информацию о действиях с его недвижимостью, например:- о поступлении пакета документов на регистрацию прав в отношении вашей недвижимости (в том числе, если документы поступили в электронном виде). Если вы ничего не знаете о предстоящей сделке, скорее всего, речь идет о неправомерных действиях в отношении вашего имущества. В этом случае вы можете связаться с сотрудниками Росреестра, и сделка не состоится;- о возврате документов в отношении вашего имущества, представленных в электронном виде (при отсутствии в ЕГРН записи о возможности проведения электронной регистрации прав);- об исправлении в ЕГРН технических или реестровых ошибок по принадлежащим вам объектам недвижимости.Кроме того, по электронной почте вы сможете оперативно получить информацию о статусе рассмотрения своих заявлений на получение государственных услуг Росреестра, например, о приостановлении, отказе, прекращении учетно-регистрационных действий или возврате без рассмотрения документов, представленных для учетно-регистрационных действий вотношении ваших объектов недвижимости и т.д.Преимуществами получения документов Росреестра в электронном виде являются:- значительное сокращение сроков получения документации. По электронной почте информация направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об осуществлении кадастрового учета и (или) регистрации прав. Если документы бумажные, то еще один рабочий день уходит на их отправку из Росреестра в МФЦ;- надежность. Электронные документы законодательно приравниваются к бумажным аналогам. Документы Росреестра о результатах оказания услуг заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) должностного лица органа регистрации прав;- мобильность. Заявитель может получить документы в любое удобное для него время (с помощью мобильного телефона, компьютера или планшета);- высокая степень зашиты информации (данные в цифровом формате легче защитить от несанкционированного доступа и внесения изменений).Указать адрес электронной почты можно при подаче заявления на осуществление учетно-регистрационных действий (к примеру, вы хотите зарегистрировать право собственности, поставить объект на кадастровый учет, получить выписку об объекте недвижимости и т.д.). Для этого адрес электронной почты нужно указать в определенной графе заявления.Если ваши права зарегистрированы, но в ЕГРН отсутствует адрес вашей электронной почты, вы можете представить в орган регистрации прав заявление о внесении в ЕГРН сведений о таком адресе.Для этого вы можете:- обратиться в любой МФЦ (независимо от места вашего жительства и места нахождения недвижимости);- заполнить самостоятельно либо с помощью сотрудника МФЦ соответствующее заявление.При этом нужно указать адрес вашей электронной почты в строке "об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе лица, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лица, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости" пункта 3.4 заявления.Кроме того, подать соответствующее заявление можно по почте (в таком случае ваша подпись на заявлении должна быть нотариально удостоверена) и в личном кабинете правообладателя на сайте Росреестра.Сведения об адресе вашей электронной почты будут внесены регистрирующим органом бесплатно в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления.