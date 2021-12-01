На региональном конкурсе Самая красивая деревня село Караваево получило статус самого...

На региональном конкурсе "Самая красивая деревня" село Караваево получило статус " самого молодого". Здесь живет много молодых людей. Хотя его история ведется с 17 века. И его жителям есть что рассказать, и что показать. Сегодня всем миром собирают экспонаты для местного музея.Русская печка, старинная доска для стирки белья, посуда, фотографии бывших владельцев караваевской вотчины. Историю села восстанавливали всем миром.Наталья Смирнова, библиотекарь:- Уют русского духа, русской деревни. Показать, как жили наши предки. Чем пользовались?Например, формочка для хлеба. В ней выпекали хлеб в нашем селе. У нас была пекарня.Это здание Наталья помнит с детства. Сначала ходила сюда в школу, сейчас работает в библиотеке. Село известно с 17 века как вотчина дворян Кузьминых. Но расцвет его пришелся на рубеж 19-го- 20-го веков. Здесь проходили ярмарки, стояли купеческие лавки, чайные, было много зажиточных селян. Развивались ремесла. В здании библиотеки тогда была красильная мастерская. В Караваеве и сегодня чтут ремесленные традиции. Николаю Абрамову любовь к ткацкому делу привила бабушка. Работает Николай на современном настольном станке.Николай Абрамов, житель села Караваево:- У меня самый простой способ, просто челнок туда и обратно. А мастера могут выделывать рисунки и картины на этом полотне большом.Караваевской школе исполнилось 150 лет. Но сейчас остались только музей и библиотека. Школу строили специально в центре густозаселенной территории. Чтобы в близлежащих деревнях не осталось ни одного безграмотного человека. Чтобы у жителей была возможность читать хорошие книги. Она есть и сегодня. Караваево связано с именами знаменитых писателей - Владимир Солоухин останавливался здесь на ночевку во время своего пешего путешествия по Владимирской области, Венедикт Ерофеев приезжал в гости к будущей жене Валентине. В караваевской библиотеке множество изданий их книг - на разных языках. Есть дополненные издания. Иллюстрированные. Автора знаменитой поэмы "Москва-Петушки" краевед Нина Романова знала лично.Нина Романова, краевед:- Он заходил, я смотрела рукописи - тише, тише. Тут не наступай. - Ты чего пишешь, книгу что ли какую ?А он говорит : Да это я для себя! мы отрывками почитаем.. Как интересно!Нина Трофимовна рассказывает: память у писателя была феноменальная. Рассказывал обо всем с энциклопедической точностью. А любимой книгой (хотя прочитал он их несчетное количество), у него была Библия.Нина Романова, краевед:- А мы сидели и смотрели ему в рот. Сколько он рассказывал! Стихи, стали соревноваться, кто больше стихов знает. Конечно, он нас победил наизусть.Караваевский храм был заложен в 1703 году, одновременно с основанием Санкт-Петербурга, на средства помещиков Кузьминых-Караваевых и сельчан. Строился 30 лет. Но в годы советской власти колокола сняли, церковную утварь - растащили. Храм сегодня не действует, но надежда на восстановление есть. Сердце села Караваево продолжает биться исключительно благодаря неравнодушным к истории людям. Таким, как Нина Романова, ее ученики и односельчане.Анастасия Сахарова. Семен Карпов. "Вести-Владимир"