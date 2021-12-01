Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 1 декабря, открыли после реставрации дом культуры ГЭС-2 на Болотной набережной. Столичный градоначальник в своем блоге отметил важность таких проектов для города.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 1 декабря, открыли после реставрации дом культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной. Столичный градоначальник в своем отметил важность таких проектов для города."Сегодня с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и главным инвестором проекта Леонидом Викторовичем Михельсоном запустили в жизнь новый Дом культуры "ГЭС-2", – написал мэр.По словам Собянина, "ГЭС-2" – это новый центр творчества и культуры Москвы. Он напомнил, что 100 лет назад ГЭС была источником энергии для первых столичных трамваев, затем метро, обеспечивала теплом сотни зданий.Энергетики из "Мосэнерго" смогли сохранить здание станции, заботились о его поддержании в хорошем состоянии, отметил мэр.Инвестором в реставрации ГЭС-2 выступил глава правления российской газовой компании "Новатэк", председатель совета директоров холдинга "Сибур" Леонид Михельсон."Леонид Михельсон собрал мощную команду специалистов и пригласил для реализации проекта известного архитектора Ренцо Пьяно. Реставрация ГЭС-2 стала крупнейшим в мире проектом приспособления промышленного объекта под культурное пространство последних лет", – написал градоначальник.Реставраторы сохранили исторические металлоконструкции несущих форм и колонн, восстановили два больших открытых зала – их назвали Проспект и Площадь.Классических этажей в "ГЭС-2" не будет. Лестничные пролеты соединят отдельные ярусы и платформы. Высота потолков центрального нефа – 23 метра."Кровля здания выполнена из светопрозрачного материала со встроенными солнечными батареями, которые обеспечат до 10% энергии, необходимой для эксплуатации здания", – рассказал Собянин.Реставраторы привели в порядок историческую лестницу, воссоздали оригинальный облик фасадов, вернули на место шатер, часы и флюгер на башне. Установлены 70-метровые трубы для забора и очистки воздуха.Для размещения выставочного зала перестроен подвал. Там планируется выставлять экспонаты, которым вреден солнечный свет.В "ГЭС-2" будут проводиться выставки, концерты, театральные постановки, кинопоказы и другие культурные мероприятия. Акустикой занимались международные специалисты, участвовавшие в создании звуковой системы Парижской филармонии. Также в здании разместится библиотека, книжный магазин, кафе.Помимо реставрации ГЭС-2, приведен в порядок Патриарший пешеходный мост. Там появилось пространство для прогулок и отдыха. А на Болотной набережной организован спуск к воде."Проекты такого уровня, как реставрация ГЭС-2, очень важны для Москвы. Они наполняют новым смыслом привычные пространства. Открывают новые горизонты для творчества. Украшают город. Привлекают туристов. И просто являются местом отдыха и встреч для москвичей", – резюмировал Собянин.