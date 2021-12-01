Экскурсия - в сердце владимирского областного телевидения. Ученики 38 школы микрорайона Лесной...

Экскурсия - в сердце владимирского областного телевидения. Ученики 38 школы микрорайона Лесной областного центра посетили студию ГТРК "Владимир". И поделились своими впечатлениями.Милана Ворыханова, ученица 48 школы:- Меня студия поразила тем, что здесь много всяких штучек, которых я никогда не видела. Мне очень понравилось, я узнала, как записывают новости, какие предметы для этого нужны. Мне очень понравилось.В современной студии "Вестей" недавно установили новую плазменную панель с высоким разрешением.Она позволяет разнообразить видеоряд в выпусках новостей и тематических программ. Также ученикам 38 школы показали, как работает аппаратно-студийный комплекс - из него режиссеры, их ассистенты, звукорежиссеры, инженеры контролируют каждый эфир. Оценили ребята и ньюсрум - помещение, где работают редакторы, корреспонденты и ведущие. Каждый сделал для себя открытие.Марта Мамедова, ученица 48 школы:- Очень интересно! Я когда смотрела, думала, что одна камера просто снимает, а здесь куча камер. Еще я думала, что столик большой, а он маленький. Наверное, на камеру большой!