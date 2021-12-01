В 07-20 01 декабря 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании легкового автомобиля по адресу: г. Кольчугино, ул. Гагарина, у д. 67. На место

В 07-20 01 декабря 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании легкового автомобиля по адресу: г. Кольчугино, ул. Гагарина, у д. 67. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдалось горение моторного отсека. Пожарные не дали распространиться огню на весь автомобиль и ликвидировали пожар на