С начала этого года спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон Ритейл в Костромской области вырос на 4 раза в натуральном выражении и в 9 раз в денежном. Специалисты компании объясняют ..

С начала этого года спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон Ритейл в Костромской области вырос на 4 раза в натуральном выражении и в 9 раз в денежном. Специалисты компании объясняют повышенный интерес к этой категории товаров растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.Существенное влияние на популярность устройств для «умного дома» оказала пандемия, во время которой люди стали больше времени проводить в квартире или в доме. На протяжении 2021 года аналитики МегаФона фиксировали несколько пиков продаж устройств этой категории: с января по март, когда большинство россиян работали и учились удалённо, а также в мае и октябре – в период нерабочих дней.«По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для «умного дома» еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста», – комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.Если несколько лет назад главным инструментом для управления «умным домом» был смартфон, то сейчас таким связующим звеном всё чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. Этот тип устройств занял самую большую долю продаж – 66%. Лидером стала Яндекс.Станция Мини, спрос на которую вырос на 62%. Далее следуют Яндекс.Станция Лайт (20,7%) и JBL Link Portable (6,9%). Продажи всех моделей колонок выросли на 26% в штуках и 7% в деньгах.В тройку самых покупаемых товаров также вошли смарт-розетки с долей 16%. Также высокой популярностью пользовались комплекты «умного дома» для управления и экономии, у которых доля составила 9,1%. В этих категориях россияне чаще других брендов выбирали продукцию Яндекса и Xiaomi. Например, самой популярной розеткой стала Яндекс YNDX-0007B, а комплектом – Xiaomi Mi Smart Sensor Set Ru.За неполный год средняя цена покупки устройств для «умного дома» выросла на 27% до 4 175 рубля. Покупатели предпочитают выбирать «умную технику» в розничных магазинах. На долю покупок в салонах МегаФона пришлось 69% продаж, против 31% в интернет-магазине. Автоматизация домов популярнее всего у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Краснодара. МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,2 млн клиентов.