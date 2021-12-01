Выпускники, успешно прошедшие курс подготовки, приступят к самостоятельному несению службы в подразделениях полиции разных районов области.

30 ноября в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялась торжественная церемония принятия Присяги и выпуска слушателей. 24 сотрудника областного управления и территориальных подразделений на районном уровне, поочередно произнесли торжественную клятву на верность Российской Федерации и ее народа.Выпускники, успешно прошедшие курс подготовки и выдержавшие квалификационные экзамены, приступят к самостоятельному несению службы в подразделениях полиции разных районов области.За период обучения слушатели улучшили свои знания в правовых дисциплинах, прошли огневую и физическую подготовку, зарекомендовали себя грамотными и дисциплинированными сотрудниками.Несмотря на интенсивную служебную и учебную нагрузку, слушатели проявили стремление к знаниям, приобретению уверенных практических навыков, показали высокие результаты на выпускных экзаменах. За высокие показатели в учебе и активное участие в общественной жизни Центра выпускникам были вручены благодарности.Напутственные слова слушателям адресовали начальник ЦПП полковник полиции Александр Зеленов и почетный ветеран УМВД России по Владимирской области полковник милиции в отставке Юрий Зубков, поздравив коллег и отметив сложность и значимость выбранной ими профессии, а также необходимость самоотдачи.