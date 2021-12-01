Полицейскими установлено, что от действий фигурантов пострадали шестеро граждан в возрасте от 81 до 89 лет...

«Сотрудниками уголовного розыска Управления внутренних дел по Юго-Западному административному округу ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Республики Татарстан пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в отношении пенсионеров.Предварительно установлено, что злоумышленники звонили пожилым жителям столичного района Коньково и представлялись их близкими родственниками или знакомыми. Они сообщали, что им срочно необходимы деньги, и просили одолжить определенную сумму. Поверив звонившим на слово, пенсионеры передавали свои сбережения курьерам, не подозревающим о преступных намерениях аферистов.Полицейскими установлено, что от действий фигурантов пострадали шестеро граждан в возрасте от 81 до 89 лет. Общая сумма похищенных средств превысила 700 тысяч рублей. При этом выяснилось, что в двух случаях злоумышленникам не удалось получить денежные средства благодаря бдительности курьеров. Заподозрив неладное, они вернули пенсионерами деньги и сообщили о случившемся в полицию.Следователями отдела МВД России по району Коньково города Москвы возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 159 УК РФ, и четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. В настоящее время они соединены в одно производство.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых на территории города Казани. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности, продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк