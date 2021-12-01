В 07:20 1 декабря в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

В 07:20 1 декабря в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании легкового автомобиля в Кольчугино на улице Гагарина, у д. 67.Пожарно-спасательные подразделения выехали на место незамедлительно. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, на момент прибытия подразделений наблюдалось горение моторного отсека. Пожарные не дали распространиться огню на весь автомобиль и ликвидировали пожар на площади 1 кв. м. На пожар выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.