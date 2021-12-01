Музыкант, учитель и друг. Александр Косарецкий более 30 лет посвятил культуре. В память о нём в Коврове, в год 70-летия провели памятный концерт. Коллеги, друзья и родные музыканта исполняли его

Музыкант, учитель и друг. Александр Косарецкий более 30 лет посвятил культуре. В память о нём в Коврове, в год 70-летия провели памятный концерт. Коллеги, друзья и родные музыканта исполняли его любимые песни и делились воспоминаниями. Заслуженный артист России, солист Владимирской филармонии Андрей Романов с Александром Косарецким был знаком с детства. Их связывали годы дружбы и