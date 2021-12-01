В регионе построят три новых приюта для безнадзорных животных, об этом сегодня рассказал на...

В регионе построят три новых приюта для безнадзорных животных, об этом сегодня рассказал на брифинге директор областного департамента ветеринарии Дмитрий Лозовой.Первый из них, который планируется возвести в Суздальском районе должен открыть свои двери в 2023-ем году. Там разместят около 300 четвероногих. Всего на отлов и чипирование безнадзорных собак и котов в этом году выделено 25 миллионов рублей. Отловили полторы тысячи животных. Для сравнения в 2020-ом улов был почти в два раза меньше. Лозовой заявил, что в новом году в регионе начнет работать новая специальная бригада по отлову безнадзорных животных. Ветеринары будут оборудованы по последнему слову техники.