В школе №8 города Владимира обнаружен вирус гриппа Аш 3, Эн 2(H3N2), сообщают в региональном...

В школе №8 города Владимира обнаружен вирус гриппа Аш 3, Эн 2(H3N2), сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора. Это, так называемый "гонконгский грипп".С сегодняшнего дня школа полностью перешла на дистанционное обучение. Как ранее сообщили в администрации города, в учреждении зафиксировано превышение двадцатипроцентного порога заболеваемости. Сначала, 26 ноября там был объявлен карантин в четырех классах среднего звена, затем на дистант перевели часть первых, вторых и седьмых классов. На больничном так же находятся 3 педагога. В городском управлении образования заявляют, что взяли ситуацию под особый контроль.