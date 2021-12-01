В 20:40 30 ноября в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП...

В 20:40 30 ноября в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП в Судогодском районе, на трассе Владимир - Муром, 60 км.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД, УМВД, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области.В результате ДТП произошло столкновение 3-х транспортных средств, имеется пострадавший. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего мужчины. Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 12 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 3 человека, 2 единицы техники.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, 57-летний водитель грузовика «МАЗ» с полуприцепом не справился с управлением и врезался в "Тойоту", потом в следовавшие за ним Лада "Калина" и грузовик "Iveco" с полуприцепом.Фото: https://33.mchs.gov.ru/