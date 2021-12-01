В 20-40 30 ноября 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП по адресу: Владимирская область, Судогодский район, трасса Владимир – Муром, 60 км. На

В 20-40 30 ноября 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП по адресу: Владимирская область, Судогодский район, трасса Владимир – Муром, 60 км. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД, УМВД. В результате ДТП произошло столкновение 3-х транспортных средств, имеется пострадавший. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка