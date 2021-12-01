Всего в ликвидации последствий происшествия принимало участие 12 человек, а также 5 единиц техники.

В 20-40 30 ноября во Владимирской области произошло массовое ДТП. В Судогодском районе на 60-ом километре трассы Владимир - Муром столкнулись три автомобиля. Один из них - фура.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь и полиция. В результате аварии пострадал мужчина. Спасатели деблокировали его из салона машины.Всего в ликвидации последствий происшествия принимало участие 12 человек, а также 5 единиц техники. От МЧС - 3 человека и 2 спецмашины.